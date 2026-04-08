◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ練習日（７日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）７日＝星野浩司】２０２１年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が練習ラウンド後に取材に応じ、１３年連続１５回目の出場となる大会への意気込みを語った。東北福祉大の後輩で初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）と２日連続のラウンド。６日のアウト９ホールに