◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 練習日（７日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）７日＝星野浩司】２０２１年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が練習ラウンド後に取材に応じ、１３年連続１５回目の出場となる大会への意気込みを語った。

東北福祉大の後輩で初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）と２日連続のラウンド。６日のアウト９ホールに続き、この日はイン９ホールを回った。「神に祈るほど難しい」という意味で名付けられた名物の１１〜１３番を指す「アーメンコーナー」ではバンカーショットやアプローチ、パットなど入念に調整。１６番パー３では水切りショットを見せるなど、パトロン（観客）を魅了した。

松山は「去年よりはいい状態で来れているかなという思いと、不安は多少なりとも（ある）。このコースなので」と心境を明かした。

昨年大会は３日目に７９とスコアを落としたが、最終日は６６をマークして２１位。前回のイメージは「あまり残ってない。今年は今年でコースのコンディションも全然去年までと違う」と言う。前週のテキサス・オープンは「ティーショットは、出た中では一番よかったんじゃないかという思いがある」と手応えを感じつつ、今週は「セカンド（ショット）、グリーン上の難易度は比べものにならないくらい難しい。そこはしっかり残り１日で仕上げたい」と気を引き締めた。

アジア人初の頂点に輝いた２０２１年大会以来、５年ぶり２度目の優勝を目指す。松山は「５年たったので、またグリーンジャケットを着られるように頑張りたい」と力を込めた。