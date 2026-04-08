◇東都大学野球第1週第1日亜大2−10青学大（2026年4月7日神宮）亜大はオリックス・吉田輝星の弟で1年生右腕の大輝が、開幕戦でリーグ戦デビューを飾った。7回から登板し1イニングを1安打無失点。「神宮は憧れていた場所。マウンドに上がることができて新鮮な気持ちだった」と初々しかった。2月に左膝を痛めて出遅れたが、最速は145キロで「任されたところはゼロに抑えていきたい」と力強かった。