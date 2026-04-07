女優の今田美桜が５日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートが美しい最新ショットを公開した。笑顔の絵文字とともに「たのしかった日ありがとう〜」とつづった今田は、写真をアップ。茶髪に強めのウエーブパーマをかけ、白のタイトニットにレースのミニスカートを合わせたコーデで笑顔を見せる様子を披露した。この投稿にファンからは「本当に世界一美しい」「髪形ふんわり似合う」「ほんま天使」「妖精が着そうな衣