7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比100円安の5万3480円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3429.56円に対しては50.44円高。出来高は8755枚となっている。 TOPIX先物期近は3657.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.48ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物