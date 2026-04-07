日経225先物：7日22時＝100円安、5万3480円
7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比100円安の5万3480円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3429.56円に対しては50.44円高。出来高は8755枚となっている。
TOPIX先物期近は3657.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.48ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53480 -100 8755
日経225mini 53500 -90 161347
TOPIX先物 3657.5 -6 14114
JPX日経400先物 33080 -55 183
グロース指数先物 718 +0 982
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3657.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.48ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53480 -100 8755
日経225mini 53500 -90 161347
TOPIX先物 3657.5 -6 14114
JPX日経400先物 33080 -55 183
グロース指数先物 718 +0 982
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース