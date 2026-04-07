　7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比100円安の5万3480円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3429.56円に対しては50.44円高。出来高は8755枚となっている。

　TOPIX先物期近は3657.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.48ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53480　　　　　-100　　　　8755
日経225mini 　　　　　　 53500　　　　　 -90　　　161347
TOPIX先物 　　　　　　　3657.5　　　　　　-6　　　 14114
JPX日経400先物　　　　　 33080　　　　　 -55　　　　 183
グロース指数先物　　　　　 718　　　　　　+0　　　　 982
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース