仕事で何らかのトラブルが起きたとき、「あの人は落ち着いているのに、自分はつい焦ってしまう」と感じた経験はありませんか。心理カウンセラーのうるかすさんによると「焦り」は性格によるものではなく、脳のメカニズムや心理的な働きなど複数の要因が絡みあって起こるといいます。そこで、人が焦る原因や対処法、トラブル時に焦る人、落ち着いていられる人の違いなどについて、うるかすさんに聞きました。【豆知識】「えっ…」
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