東日本大震災から15年の節目にあたり福島県を訪問していた天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは7日夜、福島駅から帰京の途につかれました。両陛下と愛子さまは、午後7時前、JR福島駅に到着されました。駅前には大勢の人が集まりご一家は、集まった人たちに笑顔で手を振って応えられました。両陛下と愛子さまは、この2日間現在も一部が帰還困難区域に指定されている双葉町、富岡町、大熊町、浪江町などを訪れ、犠牲者に花を手向けたほ