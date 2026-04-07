勇壮な獅子舞は地元男性にとって憧れの存在です。下伊那郡喬木村の「阿島祭り」が5日に行われ、今年も村の若者たちが伝統の獅子舞を披露しました。「来い来い来い」5日、喬木村阿島地区の安養寺で舞の奉納を行ったのは、約300年前から伝わる「阿島獅子」です。「阿島祭り」の一環で、元々、農耕期が始まるこの時期に、地域の悪霊を払うために行われてきたと言います。その異名は…。中の人が吹き飛ばされるほど激しい動きが特徴で