◇プロ野球セ・リーグ阪神 − ヤクルト（7日、甲子園球場）阪神が今季初エラーから先制点を許しました。開幕後初めて本拠地・甲子園での試合となった阪神。先発の才木浩人投手は3回まで走者を許さない投球を続けていましたが、4回表、先頭のヤクルト・長岡秀樹選手に内野安打を打たれます。その後1アウトから古賀優大選手のゴロをさばいた一塁手の大山悠輔選手が1塁を踏み、2塁に送球するも悪送球。長岡選手に3塁への進塁を許す