市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：天気のポイントです。 小野：あす8日は朝から晴れます。あさって9日の夜から10日は雨が降るでしょう。はじめに、きょう7日の金沢の気温の様子です。 小野：日付けが変わったころは10度以上、4時前には16度くらいあった気温が日中はひと桁まで下がりました。きのう6日の日中は20度くらいありましたので、比べるとその差は10度以上。グ