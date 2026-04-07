俳優の本田望結（21）が6日、自身のXを更新。大人スタイルなニューヘアを披露した。【写真】軽やかな大人スタイルの“ニューヘア”を披露した本田望結本田は「レイヤーカットお願いしましたっ」とのコメントとともに、シックな黒系の服装に、軽やかなレイヤーカットがひときわ輝く写真をアップ。この投稿にファンからは「かわええやん」「望結ちゃん似合ってますよ＝かわいい〜」「これは非常に良い」「完全に惚れた」「完璧