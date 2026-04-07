「阪神−ヤクルト」（７日、甲子園球場）シンガー・ソングライターのあいみょんが始球式に登場した。大きく振りかぶって、左打者の外角にそれたが見事なノーバウンド投球だった。捕手役はファンを公言している坂本。自身の登場曲に「マリーゴールド」と「愛を知るまでは」を使っている。夢の共演に向け、練習前には「ノーバウンドでストライクを投げてくれると思うんで、どっか違うとことにいったら捕りにいかないよ」と愛の