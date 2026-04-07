「阪神−ヤクルト」（７日、甲子園球場）

シンガー・ソングライターのあいみょんが始球式に登場した。大きく振りかぶって、左打者の外角にそれたが見事なノーバウンド投球だった。

捕手役はファンを公言している坂本。自身の登場曲に「マリーゴールド」と「愛を知るまでは」を使っている。夢の共演に向け、練習前には「ノーバウンドでストライクを投げてくれると思うんで、どっか違うとことにいったら捕りにいかないよ」と愛のメッセージを送っていた。

あいみょんも坂本の言葉は知っていたようで「『ストライク以外は捕らへん』みたいなことを言ってたので。でも優しいから捕ってくれました」と感謝していた。

あいみょんは自身のＳＮＳで「甲子園に着いて一生緊張してる！！甲子園開幕、楽しむ」と投稿していた。見事に大役を果たし、スタンドからは大きな拍手が送られた。

この日は試合終了まで観戦予定。父も甲子園に来場しているという。「すごい親孝行できたなと思ってます。タイガースの皆さんが活躍してくださると、うちの父親も機嫌がいいので（笑）。よろしくお願いしますって感じです」と勝利を願っていた。