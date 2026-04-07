明日8日は、全国的に晴れますが、9日(木)以降は、低気圧や前線の影響で、たびたび雨となるでしょう。雨と風が強まり、荒れた天気となる日もある見込みです。11日(土)と12日(日)は晴れる所が多く、東京都心など最高気温25℃以上の夏日となる所があるでしょう。暑くなり始めの時季から熱中症予防を心がけてください。明日8日は全国的に晴天朝は空気ヒンヤリ明日8日は、明け方まで北陸から北の日本海側で雨や雪の降る所があるものの