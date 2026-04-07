明日8日は、全国的に晴れますが、9日(木)以降は、低気圧や前線の影響で、たびたび雨となるでしょう。雨と風が強まり、荒れた天気となる日もある見込みです。11日(土)と12日(日)は晴れる所が多く、東京都心など最高気温25℃以上の夏日となる所があるでしょう。暑くなり始めの時季から熱中症予防を心がけてください。

明日8日は全国的に晴天 朝は空気ヒンヤリ

明日8日は、明け方まで北陸から北の日本海側で雨や雪の降る所があるものの、日中は高気圧に覆われて全国的に晴天となりそうです。





明日8日朝にかけて冷たい空気が流れ込むため、最低気温は今日7日朝より大幅に低い所が多く、最低気温は東京都心で8℃、名古屋、大阪、福岡は7℃の予想です。朝は空気がヒンヤリするでしょう。日中は、冷たい空気の流れ込みが弱まり、平年並みの最高気温となる所が多い見込みです。東京都心と名古屋、福岡は19℃、大阪は18℃の予想です。日差しの温もりが感じられ、日中は過ごしやすいでしょう。

10日を中心に広く雨 雨・風強まる所も

9日(木)から11日(土)は、朝鮮半島付近から日本海を通り、オホーツク海にかけて、低気圧が発達しながら進む見込みです。このため10日(金)を中心に広い範囲で雨が降り、風も強まって荒れた天気となる所があるでしょう。局地的な激しい雨にも注意が必要です。



12日(日)から14日(火)は、日本の南岸に前線がのびて、低気圧が発生するでしょう。12日(日)は北海道から関東は晴れますが、東海から西は次第に雲が多くなり、九州は雨が降る見込みです。13日(月)は、西日本を中心に雨となるでしょう。

11日〜12日は東京都心などで夏日 熱中症注意

10日(金)は、次第に南から暖かい空気が流れ込むため、雨でも気温はあまり低くならない見込みです。最高気温は、関東から九州は20℃前後の所が多いでしょう。



11日(土)は暖気が残っているところに日差しのパワーが加わり、東京都心では26℃まで気温が上がる見込みです。12日(日)は、さらに最高気温25℃以上の夏日になる所が増えるでしょう。最高気温は、東京都心と大阪で25℃、名古屋で26℃の予想です。まだ、体が暑さに慣れていない時季なので、屋外で活動する際は、こまめに水分を補給するなど、熱中症に気を付けてお過ごしください。



その後も全国的に平年より気温の高い日が多いでしょう。

熱中症予防は暑くなり始めの頃から!

熱中症を予防するには、以下のポイントを心がけてください。



暑くなり始めの頃から、暑さに備えて体づくりを行いましょう。「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる運動を、毎日30分程度行い、体を暑さに慣れさせてください。



できるだけ暑さを避けて、喉が渇く前から水分補給を心がけましょう。なるべく涼しい服装を心がけ、日傘や帽子も活用するのが効果的です。入浴の前後や、起床後も、まずは水分を補給しましょう。汗を大量にかいた場合は、水分だけでなく、塩分補給も忘れないでください。



暑さを我慢せず、エアコンを使って室内の温度を適度に下げましょう。室内に温度計を置き、室温を確認しながら調節するとよいでしょう。特に、換気を行う場合はこまめに再設定してください。もし、少しでも体調が悪いと感じたら、無理をしないで、自宅で静養することが必要です。高齢者や子ども、障がいのある方は、特に熱中症になりやすいので、周りの方が気を配るなど、十分ご注意ください。