先月、秋田市で行われた高校剣道の全国大会・魁星旗で54年ぶりの優勝を果たした男子・秋田商業の選手が秋田市役所を訪れ、全国の頂点に立ったことを報告しました。夏のインターハイでも全国制覇を目指します。秋田市の沼谷市長のもとを訪れたのは、秋田商業高校男子剣道部の選手など10人です。秋田商業は191チームが参加し先月、秋田市で行われた高校剣道の全国大会・魁星旗で、決勝まで勝ち上がりました。そして。実