King＆Prince永瀬廉（27）と女優の吉川愛（26）が7日、都内で映画「鬼の花嫁」（池田千尋監督）の公開後イベントに登壇した。作品の反響について「メンバーの〓橋海人君も見てくれて。彼は家で見てくれたんですけど、彼いわく僕のカッコいいシーンだったりせりふを言うシーンが照れるみたいで、言いそうになると席から離れて見るそうです」と明かし、「彼の方がソワソワしてましたね」と相棒のリアクションに照れ笑いした。壇上の