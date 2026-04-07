King＆Prince永瀬廉（27）と女優の吉川愛（26）が7日、都内で映画「鬼の花嫁」（池田千尋監督）の公開後イベントに登壇した。

作品の反響について「メンバーの盒恭た遊も見てくれて。彼は家で見てくれたんですけど、彼いわく僕のカッコいいシーンだったりせりふを言うシーンが照れるみたいで、言いそうになると席から離れて見るそうです」と明かし、「彼の方がソワソワしてましたね」と相棒のリアクションに照れ笑いした。

壇上のバックにはSNSに書き込まれた作品のコメントを記載したボードが設置された。感想に感謝する中、永瀬は何かを発見したようにパネルの隅へ。指さした先には「永瀬廉さんが、美しかった」とビジュアルを褒めるひと言が。「はじ過ぎない？隙間合ったからいれておくか、みたいな。パネルにして写真撮りたい」とその文言を指さし、カメラマン席に撮影するようおちゃめにアピール。さらにその下には「永瀬廉さんが『最も強く美しい鬼』そのものでほれぼれした」という感想もあり、再び指をさして、即興でフォトセッションがスタート。司会者も「撮ってもらいましょう」と呼びかける中、無数のフラッシュを浴び「ありがとうございます」と頭を下げた。

また、今作の主題歌はグループ史上初の18作連続30万枚超え。「皆さま、1人1人のおかげです。主演した『鬼の花嫁』、主題歌もたくさんの方の愛を感じることができて感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝した。