◇パ・リーグ楽天ー日本ハム（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）俳優や歌手として活躍する山崎育三郎（40）が7日、プロ野球の楽天―日本ハム戦（楽天モバイル最強パーク）のセレモニアルピッチに登場した。背番号「36」の上下ユニホーム姿で登場した山崎。まずは子供たちの未来へ願いを込めて、童謡「にじ」を歌唱。東北の空に美声を響かせた。歌唱後はしっかりと帽子をかぶり、見事なフォームで101キロのストライ