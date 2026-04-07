◇パ・リーグ 楽天ー日本ハム（2026年4月7日 楽天モバイル最強パーク）

俳優や歌手として活躍する山崎育三郎（40）が7日、プロ野球の楽天―日本ハム戦（楽天モバイル最強パーク）のセレモニアルピッチに登場した。

背番号「36」の上下ユニホーム姿で登場した山崎。まずは子供たちの未来へ願いを込めて、童謡「にじ」を歌唱。東北の空に美声を響かせた。

歌唱後はしっかりと帽子をかぶり、見事なフォームで101キロのストライク投球を披露すると、「お〜っ」と球場がどよめいた。実況も思わず「凄いボールでしたね」「びっくりしました」と驚く快投で、大歓声に手を振って応えた。

大役を終えると、「『にじ』は野球をしている子供たち、東北の子供たちの未来を願って歌わせていただきました」と振り返った。セレモニアルピッチについては「今日サンドウィッチマンさんにお会いして、伊達さんから“ストライクで100キロは超えてください”と言われていたので、ドキドキしていました（笑い）」と“裏話”を明かした。

そして「野球は小学校6年間していたので、少し高めのボールでしたが101キロが出て良かったです。気持ちを込めて投げましたので、楽天イーグルスの勝利を願って応援させていただきます！」と力強くコメントした。

◇山崎 育三郎（やまざき・いくさぶろう）1986年（昭61）1月18日生まれ、東京都出身の40歳。07年に「レ・ミゼラブル」で本格デビュー。17年のテレビ朝日「あいの結婚相談所」でドラマ初主演。日曜劇場「下町ロケット」の出演をきっかけに朝ドラ「エール」、大河ドラマ「青天を衝け」にも出演するなど活躍の場を広げている。私生活では15年に安倍なつみ（44）と結婚し、現在は3児の父。身長1メートル77。血液型A。