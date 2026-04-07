淡路島「ニジゲンノモリ」内のアトラクション『ドラゴンクエスト アイランド』にて、リメイク版『ドラゴンクエスト アイランドいにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が4月24日より開催されることが発表された。あわせて、追加サブクエスト「異国の王子とふしぎな石版」の詳細が明らかになった。 【画像あり】『ドラゴンクエスト アイランド』の様子 本イベントは、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年と『ドラゴンク