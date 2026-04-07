淡路島「ニジゲンノモリ」内のアトラクション『ドラゴンクエスト アイランド』にて、リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が4月24日より開催されることが発表された。あわせて、追加サブクエスト「異国の王子とふしぎな石版」の詳細が明らかになった。

【画像あり】『ドラゴンクエスト アイランド』の様子

本イベントは、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年と『ドラゴンクエスト アイランド』5周年を記念して実施されるものだ。天空シリーズをモチーフにした世界を中心に進むメインクエストに、別世界での冒険が交錯するストーリーが展開される。

追加サブクエスト「異国の王子とふしぎな石版」では、冒険者が「黄の石版」「青の石版」「赤の石版」の3種類からひとつを選択し、選んだ石版の欠片をアトラクションエリア内から集めるところからクエストがスタートする。集めた石版の欠片を組み合わせることで、新しい世界へ移動するという内容だ。

サブクエストはゴールドチケットおよびプレミアムチケットに付属する。チケット料金は大人（12歳以上）が5,400円～6,500円（税込）、小人（5歳～11歳）が3,100円～3,800円（税込）。中学生以上は大人料金となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）