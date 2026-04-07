今年もGW直前に30℃超えの真夏日がやってくるとの予報がされています…。そこで欠かせないのがハンディファン！ダイソーでは早くも店頭に並び始めています。今回ご紹介するのはコンパクトで、風力もバツグン、デザイン性も◎な商品です。品薄になる前にぜひゲットしてくださいね！さっそくチェックしていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニファン（ツートン）価格：￥770（税込）入力電圧：DC5V最大入力電