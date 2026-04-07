100均で買えるとは思えん！サイズも使用感も文句なし！買ってよかった700円家電
商品情報
商品名：ミニファン（ツートン）
価格：￥770（税込）
入力電圧：DC5V
最大入力電流：1.2A
リチウム電池容量：1200mAh
充電時間（約）：2時間30分
販売ショップ：ダイソー
バッテリーでの最大連続使用時間（満充電時 約）：強 1時間30分／中 3時間／弱 8時間
JANコード：4550480893976
売り切れる前にゲットして！ダイソーで見つけた『ミニファン（ツートン）』
ダイソーの季節もの売り場をチェックしていたところ、ダイソーでは早くもハンディファンが登場していました！
ダイソーのハンディファンは毎年大人気なので、本格的に必要になる時期よりも早めのチェックがおすすめです。今回購入したのは『ミニファン（ツートン）』。
お値段は770円（税込）で、中には本体と説明書が入っていました。筆者はホワイト×くすみグリーンを購入しましたが、ホワイト×くすみブルー、ベージュ×ブラウンのカラーもあります。
コンパクトさも風力も文句なし！ダイソー商品とは思えないクオリティ
充電方法はUSBケーブルType-C。ただしケーブルは付属していないので、別途用意が必要です。
満充電までは、約2時間30分。
風力は弱・中・強の3段階で、強モードはティッシュがはためいて、吹き飛ぶほどの威力です。
770円（税込）とダイソー商品の中ではややお高めですが、しっかり風力があり暑い日でも涼しく過ごせます。冷房の効いた部屋なら寒いと感じるほど、しっかりと風を感じますよ。
底面にはすべり止めのようなものがあり…。
立てた状態でも、安定感がありました。動作音は控えめで、外だけでなく、室内など静かな場所でも使いやすいですよ！
ストラップ付きなので、歩きながら使いやすいのもうれしいポイント。サイズがかなりコンパクトなので、持ち歩きや収納もラクラクです。
今回はダイソーで購入した『ミニファン（ツートン）』をご紹介しました。サイズ感も使用感も文句なしの、ハイクオリティなハンディファン。
気温が上がっていくこれからの季節に欠かせないアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。