100均で買えるとは思えん！サイズも使用感も文句なし！買ってよかった700円家電

今年もGW直前に30℃超えの真夏日がやってくるとの予報がされています…。そこで欠かせないのがハンディファン！ダイソーでは早くも店頭に並び始めています。今回ご紹介するのはコンパクトで、風力もバツグン、デザイン性も◎な商品です。品薄になる前にぜひゲットしてくださいね！さっそくチェックしていきましょう。

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商品情報

商品名：ミニファン（ツートン）

価格：￥770（税込）

入力電圧：DC5V

最大入力電流：1.2A

リチウム電池容量：1200mAh

充電時間（約）：2時間30分

販売ショップ：ダイソー

バッテリーでの最大連続使用時間（満充電時 約）：強 1時間30分／中 3時間／弱 8時間

JANコード：4550480893976

売り切れる前にゲットして！ダイソーで見つけた『ミニファン（ツートン）』

ダイソーの季節もの売り場をチェックしていたところ、ダイソーでは早くもハンディファンが登場していました！

ダイソーのハンディファンは毎年大人気なので、本格的に必要になる時期よりも早めのチェックがおすすめです。今回購入したのは『ミニファン（ツートン）』。

お値段は770円（税込）で、中には本体と説明書が入っていました。筆者はホワイト×くすみグリーンを購入しましたが、ホワイト×くすみブルー、ベージュ×ブラウンのカラーもあります。

コンパクトさも風力も文句なし！ダイソー商品とは思えないクオリティ

充電方法はUSBケーブルType-C。ただしケーブルは付属していないので、別途用意が必要です。

満充電までは、約2時間30分。

風力は弱・中・強の3段階で、強モードはティッシュがはためいて、吹き飛ぶほどの威力です。

770円（税込）とダイソー商品の中ではややお高めですが、しっかり風力があり暑い日でも涼しく過ごせます。冷房の効いた部屋なら寒いと感じるほど、しっかりと風を感じますよ。

底面にはすべり止めのようなものがあり…。

立てた状態でも、安定感がありました。動作音は控えめで、外だけでなく、室内など静かな場所でも使いやすいですよ！

ストラップ付きなので、歩きながら使いやすいのもうれしいポイント。サイズがかなりコンパクトなので、持ち歩きや収納もラクラクです。

今回はダイソーで購入した『ミニファン（ツートン）』をご紹介しました。サイズ感も使用感も文句なしの、ハイクオリティなハンディファン。

気温が上がっていくこれからの季節に欠かせないアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。