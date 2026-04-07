ライトの種類が豊富なダイソーで、クオリティの高いアイテムを発見しました！太陽光を当てるだけで、夜になると自動でライトが点灯するソーラーライト。充電池は交換できるため、長く愛用できるのが嬉しいです！デザイン性も高く、優しい光も相まって見ているだけで癒されますよ。これが200円で買えるのは凄いかも…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ソーラーライト（ハウス型、吊り下げ）価格：￥220（税込）販売ショッ