ダイソーさん値段間違えてない！？200円にしてはクオリティ高すぎ！自動で使える高機能ライト

ライトの種類が豊富なダイソーで、クオリティの高いアイテムを発見しました！太陽光を当てるだけで、夜になると自動でライトが点灯するソーラーライト。充電池は交換できるため、長く愛用できるのが嬉しいです！デザイン性も高く、優しい光も相まって見ているだけで癒されますよ。これが200円で買えるのは凄いかも…！

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商品情報

商品名：ソーラーライト（ハウス型、吊り下げ）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480690025

200円なのが信じられない！ダイソーの『ソーラーライト（ハウス型、吊り下げ）』

実用的なだけでなく、空間をおしゃれに演出してくれるライトが揃っているダイソー。中でもソーラーライトは、お手頃なのにクオリティの高い商品が充実しています。

またしても可愛いデザインのソーラーライトを発見！『ソーラーライト（ハウス型、吊り下げ）』をご紹介します。

価格は220円（税込）とかなりお手頃！筆者が訪れた店舗では、園芸グッズ売り場に陳列されていました。

電源スイッチをONにし、太陽光を当てて6〜8時間充電を行ってから使用することができます。

また、充電池寿命は約1年と、かなり長持ちしてくれます。充電池は交換できるので、本体が壊れない限りは長く愛用できそうです！

電源スイッチは、ソーラーパネル部分の裏側にあります。

中心にON／OFFスイッチがあるので、つまみを動かしてONにします。

日中、ソーラーパネルに太陽光が当たると、電気エネルギーに変換され、充電池に蓄電されるという仕組みです。

夜になると日中に充電した電気を使って、ライトが自動的に点灯します。フル充電の場合は6〜8時間点灯し、電源がOFFの状態だと充電も点灯もできません。

吊り下げ可能であらゆる場所で使える！

持ち手が付いているので、吊り下げて使用することも可能です。

まるで小さな家の窓から光が漏れているようなデザインで癒されます！

帰宅時にライトがついていると、温かい気持ちになれますよ。

実験として窓辺で充電して家の中で使ってみましたが、充電度合にもよると思いますが足元を照らしたり、鍵を探すためにバッグの中を明るくする…というような光の強さではありません。あくまでも雰囲気づくりに適したライトです。

また、防水性能等級がIPX3となっていますが、完全防水ではありません。雨風による浸水や積雪がなく湿気が少ない場所で、かつ日が当たるとなると、屋外でも設置できる場所は限られるという印象です。

玄関先などで安全に使える場所が見つかれば、とても良い商品だと思いました。

今回は、ダイソーの『ソーラーライト（ハウス型、吊り下げ）』をご紹介しました。

自宅の雰囲気を良くしたい、自動で点灯するインテリアライトを探しているという方におすすめです。ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。