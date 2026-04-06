モバイルバッテリーなどでおなじみのAnkerが、先端技術を惜しみなく投じた急速充電器が大きく値下げされました。コンパクトで邪魔にならず、自宅でも出先でも「家族や友達全員のスマホを一気に急速充電できる」など、複数台をまとめて急速充電できるメリットを最大限に生かせるアイテムとなっています。詳細は以下から。これが「Anker 747 Charger (GaNPrime 150W)」。一般的な140Wの充電器に比べ40％の小型化に成功した非常にコン