米国男子ツアー「バレロ・テキサスオープン」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。〈連続写真〉右ヒジに変化あり松山英樹のマスターズ特化スイング今大会でツアー通算3勝目を果たしたJ.J.スポーン（米国）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を575ptとして、91人抜きとなる24位にジャンプアップした。久常涼は8位タイに入って82.5ptを加算し、21位から19位（661pt）に浮上。松山英樹は16位（687pt）をキ