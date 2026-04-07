久常涼がトップ20入り 松山英樹は16位キープ【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「バレロ・テキサスオープン」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
〈連続写真〉右ヒジに変化あり 松山英樹のマスターズ特化スイング
今大会でツアー通算3勝目を果たしたJ.J.スポーン（米国）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を575ptとして、91人抜きとなる24位にジャンプアップした。久常涼は8位タイに入って82.5ptを加算し、21位から19位（661pt）に浮上。松山英樹は16位（687pt）をキープした。日本勢3番手以下は、金谷拓実（115位）、平田憲聖（139位）、中島啓太（181位）となっている。ランキング1位のジェイコブ・ブリッジマン（米国）らトップ5に変動はなかった。「ウィンダム選手権」（8月6〜9日）終了時点の上位70人がプレーオフシリーズに進出。上位100人には来季シード権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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