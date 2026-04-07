この春、入学式を迎えるご家庭も多いのではないでしょうか。子どもにとっては新しい世界への門出の時です。同時に親にとっても、過去や価値観と向き合う節目となることがあるようです。エピソード1：「あなたにいじめられた」加害者だった過去と向き合う入学式ミズホ（仮名）さんは、娘の小学校入学式の日、思いがけない人物と再会しました。小学生時代に同級生だったアキ（仮名）さんです。かつてクラスでいじめを受けていた彼女