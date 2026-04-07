広島・中崎翔太投手（33）が、7日からの巨人3連戦（マツダ）を前に、救援陣のピンチを救うべく意気込みを示した。目下、救援防御率6.23はリーグ5位。勝ちパターンを担う森浦、島内らが低調にあえぐ中、救援陣最年長右腕の存在感が光る。新井貴浩監督（49）からは今後、抑えで起用する可能性も示唆されているが、あくまで求められた役割に徹し自然体で貢献を期す構えだ。救援陣の苦しい台所を、経験豊富なブルペンリーダーが支