◇ア・リーグブルージェイズ0―3ホワイトソックス（2026年4月5日シカゴ）ホワイトソックス・村上、ブルージェイズ・岡本は、3連戦最終戦はともに無安打に終わった。メジャー移籍1年目の内野手同士で初の顔合わせ。昨季102敗を喫したホ軍が、昨季ワールドシリーズに進んだブ軍を相手に本拠地で同一カード3連勝を飾った。前日逆転2ランを放った村上はこの日、3回に四球を選んで得点につなげ、勝利に貢献した。さらに一塁の