UNFAIR RULEが、畑芽育&志田未来がW主演を務める4月12日(日)スタートのABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット ドラマ『エラー』の主題歌に起用される新曲「きずなごと」を4月13日(月)にリリースされることが決定した。▲「きずなごと」ジャケット合わせてジャケットも公開。ジャケット写真も最新アーティスト写真同様に、永峰拓也が撮影した作品となっている。TikTokではリリースに先駆けて「きずなごと」の楽曲が使用可能だ。本