UNFAIR RULEが、畑芽育&志田未来がW主演を務める4月12日(日)スタートのABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット ドラマ『エラー』の主題歌に起用される新曲「きずなごと」を4月13日(月)にリリースされることが決定した。

▲「きずなごと」ジャケット

合わせてジャケットも公開。ジャケット写真も最新アーティスト写真同様に、永峰拓也が撮影した作品となっている。TikTokではリリースに先駆けて「きずなごと」の楽曲が使用可能だ。

本楽曲は、主人公たちが抱える心の葛藤や言葉にならない感情を掬い取りながら、実体験のみを歌う山本珠羽自身の過去の失敗や後悔などを歌詞にUNFAIR RULEらしい表現として落とし込んでいる。アレンジャーにはNaoki Itai氏を迎え、楽曲構成やサウンドプロダクションに関して更なる進化・深化を感じることができる、新たなステージへと躍進するUNFAIR RULEを明示した1曲。

ドラマは、とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田未来）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない二人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマとなっている。

UNFAIR RULEは今月より＜UNFAIR RULE “Forgive me for being me” tour＞と題した全国ツアーを開催する。ワンマン、対バンを含む全22公演の開催が決定しており、神奈川・F.A.D YOKOHAMAを皮切りに、地元岡山・CRAZYMAMA 2ndRoomの2days公演ほか、11月22日の大阪・心斎橋BIGCATや11月25日の東京・Spotify O-EAST、そして北は北海道、南は沖縄までを含むUNFAIR RULEとしては最大規模の全国ツアーとなっている。

■UNFAIR RULE「きずなごと」

2026年4月13日(月)リリース

https://jvcmusic.lnk.to/unfairrule_kizunagoto

※ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット ドラマ『エラー』主題歌

■ドラマ『エラー』

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット

2026年4月12日(日) よる10時15分スタート

★放送終了後、TVerで見逃し配信 U-NEXT、Prime Videoで全話配信 【ドラマ公式HP/SNS】

公式HP https://www.asahi.co.jp/drama_error/ 【キャスト＆スタッフ】

出演 畑芽育 志田未来

藤井流星 坂元愛登 北里琉 原田龍二 菊川怜 榊󠄀原郁恵 岡田義徳 栗山千明

脚本 弥重早希子

音楽 jizue

演出 山本大輔 的場政行

主題歌 UNFAIR RULE 「きずなごと」（スピードスターレコーズ）

チーフプロデューサー 松崎智宏

プロデューサー 寺川真未 比屋根り子 川西琢 山崎宏太 綾川由里絵（エー・ビー・シー リブラ）

制作協力 エー・ビー・シー リブラ

制作著作 ABCテレビ

■＜UNFAIR RULE “Forgive me for being me” tour＞

2026年

4月29日（水・祝）神奈川・F.A.D YOKOHAMA. 開場18:30 / 開演19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：F.A.D YOKOHAMA 045-663-3842

5月16日（土）福島・郡山hip shot Japan 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info

6月5日（金）青森・八戸ROXX 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info

6月7日（日）北海道・札幌BESSIE HALL 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：WESS info@wess.co.jp

6月19日（金）愛知・名古屋THE BOTTOM LINE 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：サンデーフォークプロモーション（052-320-9100）

6月26日（金）兵庫・music zoo KOBE 太陽と虎 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 ※土日祝休）

7月11日（土）岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531 <平日12:00〜17:00>

7月12日（日）岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531 <平日12:00〜17:00>

7月17日（金）沖縄・沖縄 Output 開場18:30 / 開演 19:00 ※対バンあり

問い合わせ：BASE CAMP 092-406-7737（平日12:00〜17:00) https://basecamp.jp.net

7月19日（日）鹿児島・鹿児島SR HALL 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：BASE CAMP 092-406-7737（平日12:00〜17:00) https://basecamp.jp.net

7月20日（月・祝）長崎・長崎 STUDIO DO! 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：BASE CAMP 092-406-7737（平日12:00〜17:00) https://basecamp.jp.net

8月1日（土）長野・松本ALECX 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：松本ALECX 0263-38-0050

8月2日（日）岐阜・柳ヶ瀬ants 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

8月9日（日）奈良・奈良NEVERLAND 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 ※土日祝休）

9月6日（日）福岡・BEAT STATION 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：BASE CAMP 092-406-7737（平日12:00〜17:00) https://basecamp.jp.net

9月11日（金）高松・高松 DIME 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00）

9月12日（土）愛媛・愛媛 Double-u Studio 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：デューク松山 089-947-3535（平日11:00〜17:00）

9月19日（土）石川・金沢 vanvanV4 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：vanvanV4 Tel : 076-223-7565 Mail：kanazawavanvanv4@yahoo.co.jp”

9月26日（土）広島・広島 CAVE-BE 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：YUMEBANCHI(広島). 082-249-3571 <平日12:00〜17:00>

10月9日（金）仙台・仙台MACANA 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info

11月22日（日）大阪・心斎橋BIGCAT 開場 17:00 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 ※土日祝休）

11月25日（水）東京・Spotify O-EAST 開場18:00 / 開演19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：Spotify O-EAST 03-5458-4681 チケット情報 https://eplus.jp/unfairrule/