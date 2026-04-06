グランドマート津高店岡山・北区津高 食料品などの価格が上がる中で、コメの平均販売価格は下がっていて3週連続で3000円台となりました。しかし、価格を上昇させる「新たな懸念」も出ています。 （松木梨菜リポート）「岡山市内のスーパーでは5kgが4000円台前後で販売されています。中には4000円を切っているものもあります」 銘柄米も4000円ぐらいの価格になっています。 （グランドマ&