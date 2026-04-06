HIPHOP界のレジェンドグループ、ウータン・クランによるツアー『Wu-Tang Forever: The Final Chamber』の日本公演に、スペシャルゲストとしてキングギドラ、Awich、般若、\ellow Bucksの出演が決定した。【写真】レッチリ、フリーのサイン会喜ぶファンに笑顔を見せるフリー同公演は『さらばウータン、最後の邂逅』と題された、実に29年ぶり、最後の日本公演となり、日本のヒップホップシーンを代表する4組が、同グループへの