ウータン・クラン、日本最終公演にキングギドラ、Awich、般若、Yellow Bucks出演決定
HIPHOP界のレジェンドグループ、ウータン・クランによるツアー『Wu-Tang Forever: The Final Chamber』の日本公演に、スペシャルゲストとしてキングギドラ、Awich、般若、\ellow Bucksの出演が決定した。
【写真】レッチリ、フリーのサイン会 喜ぶファンに笑顔を見せるフリー
同公演は『さらばウータン、最後の邂逅』と題された、実に29年ぶり、最後の日本公演となり、日本のヒップホップシーンを代表する4組が、同グループへのリスペクトとともにステージに華を添える。
公演は5月24日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催。スペシャルゲストは4組による“BACK TO BACK”形式で、全体で約60分の出演が予定されている。
Wu-Tang Clanは1990年代初頭にニューヨーク・スタテンアイランドで結成されたMC集団。RZAを中心に、Method ManやGhostface Killah、Raekwonら個性豊かなメンバーが集結し、93年のデビューアルバム『Enter The Wu-Tang Clan （36 Chambers）』でシーンに衝撃を与えた。その後も『Wu-Tang Forever』などの作品で成功を収め、ヒップホップのみならずカルチャーやファッションにも大きな影響を与えてきた。
今回の日本公演には、90年代から日本のヒップホップシーンを牽引してきたキングギドラ、沖縄出身のラッパーAwich、東京・三軒茶屋出身の般若、東海エリアを代表する\ellow Bucksといった世代・スタイルの異なるアーティストが集結。国境と世代を超えた共演が実現する。
なお、来日を記念し、Wu-Tang Clanのデビューアルバム『燃えよウータン』のカセットテープが完全生産限定で復刻されることも発表されている。
【写真】レッチリ、フリーのサイン会 喜ぶファンに笑顔を見せるフリー
同公演は『さらばウータン、最後の邂逅』と題された、実に29年ぶり、最後の日本公演となり、日本のヒップホップシーンを代表する4組が、同グループへのリスペクトとともにステージに華を添える。
Wu-Tang Clanは1990年代初頭にニューヨーク・スタテンアイランドで結成されたMC集団。RZAを中心に、Method ManやGhostface Killah、Raekwonら個性豊かなメンバーが集結し、93年のデビューアルバム『Enter The Wu-Tang Clan （36 Chambers）』でシーンに衝撃を与えた。その後も『Wu-Tang Forever』などの作品で成功を収め、ヒップホップのみならずカルチャーやファッションにも大きな影響を与えてきた。
今回の日本公演には、90年代から日本のヒップホップシーンを牽引してきたキングギドラ、沖縄出身のラッパーAwich、東京・三軒茶屋出身の般若、東海エリアを代表する\ellow Bucksといった世代・スタイルの異なるアーティストが集結。国境と世代を超えた共演が実現する。
なお、来日を記念し、Wu-Tang Clanのデビューアルバム『燃えよウータン』のカセットテープが完全生産限定で復刻されることも発表されている。