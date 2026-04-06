俳優の今田美桜が自身のInstagramを更新し、「今田美桜スペシャルイベント2026」に出演した際の写真を多数公開した。 参考：今田美桜×北村匠海コンビが再び『あんぱん』総集編を機に振り返る朝ドラの夫婦像 今田は「たのしかった日 ありがとう～」と感謝の言葉を綴り、イベント当日の衣装姿を10枚にわたって投稿。まず目を引くのは、白のリブニットにブルーグレーの刺繍レースをあしらった大きな