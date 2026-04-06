日本相撲協会は6日、元幕内・剣翔（34）＝本名安彦剣太郎、追手風部屋＝が引退届を提出し受理されたと発表した。東京都出身。埼玉栄高から日大に進み、2014年初場所で初土俵を踏んだ。序ノ口、序二段を連続優勝、三段目も6勝で1場所通過。新幕下場所も優勝するなどとんとん拍子に番付を駆け上がり2016年初場所で新十両昇進。2019年秋場所で新入幕を果たし、その場所で10勝を挙げ敢闘賞を受賞した。重い腰を武器に活躍し、最高