アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」で初めての有人ミッションとなる「Artemis II（アルテミスII）」。ミッション5日目を迎えた宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」は、アメリカ東部夏時間2026年4月6日未明（日本時間同日午後）に、月の重力圏（地球の重力よりも月の重力の影響が強くなる月周辺の領域）へ入ったとみられます。【▲ 2026年4月4日に撮影された月。裏側の一部が見えており、左の縁の近く