2026年のJ１百年構想リーグ優勝、そしてアジア・チャンピオンズリーグエリートの出場権獲得を目ざす浦和レッズ。EASTでシーズン序盤こそジェフユナイテッド千葉や横浜F・マリノスに勝利し、白星先行の幕開けとなったが、３月半ば以降は停滞。東京ヴェルディ戦の敗戦から、柏レイソル戦のPK負けを含めて目下４連敗中だ。４月５日に行なわれた９節・川崎フロンターレ戦。試合直前にいきなりアクシデントに見舞われる。宮本優太が