ロックバンド・サカナクションの山口一郎が６日、都内で行われた、オープンイヤー型イヤホンメーカー「Ｓｈｏｋｚ」による２０２６年春の新商品発表会に出席した。ブランドアンバサダーを務める山口はかねて同社の商品を愛用しており、その装着感の良さもあって「アンバサダーだから言ってるわけじゃなくて一日中つけてる」と告白。お風呂場でも、自炊をする際にもかかさず装着していることを明かしていた。司会から「山口さ