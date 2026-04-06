ロックバンド・サカナクションの山口一郎が６日、都内で行われた、オープンイヤー型イヤホンメーカー「Ｓｈｏｋｚ」による２０２６年春の新商品発表会に出席した。

ブランドアンバサダーを務める山口はかねて同社の商品を愛用しており、その装着感の良さもあって「アンバサダーだから言ってるわけじゃなくて一日中つけてる」と告白。お風呂場でも、自炊をする際にもかかさず装着していることを明かしていた。

司会から「山口さんは自炊もされるんですもんね」と触れられると「自炊します！もう、４５歳の独身なんで…」と語りつつ「自炊は手慣れたものですよ」。一方で司会から、普段からかかさないイヤホンが「もうパートナーですもんね」と触れられると「寂しくないですか？イヤホンがパートナーって言ってる男」と思わずツッコんでいた。

イベント後、囲み取材に応じた山口は「誰かに料理を作ってもらいたいか」と結婚願望を問われ、「そういうプライベートな話ですか？」と笑いつつ「それはありますよ！」と回答。「このままだと、老人ホームで一人まっしぐらですから」とおちゃめに続けた。

また自身の得意料理については「『山口定食』っていうのがあるんです」と告白。「自分が作る定食があって、僕、マネジャーと１年で１５０食ぐらい食べてるんですけど、僕が作った定食を一番食べてるのは僕のマネジャー」としながら、そのレシピを「納豆に卵の黄身だけ入れて、におわないキムチを入れるんですね」などと詳細に説明。みそ汁や焼き魚、サラダなども用意するとし「僕は５、６年ずっと食べ続けてる」という。「食べてくれる人がいたらいつでも食べてもらいたいですけどね」と続けた。

最後には「本当だったらプライベートのスキャンダルとか、そういうのを質問に挟んだりとか、こういう時するんですよね？僕何もないから」と笑顔で、サービス精神旺盛に報道陣に話していた。