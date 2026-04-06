俳優の若村麻由美（59）が、5日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深0：55）に出演。過去の先輩からかけられた理不尽な言葉を明かした。【写真】「美人さんになりましたね」若村麻由美＆“娘”染野有来の2ショット占い師から「プレッシャーや試練、苦言を言ってくれるような人とつながったほうが伸びる」「この言葉があったから今があるなとか」などと診断された。それを受け若村は、10代を