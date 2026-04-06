職場の先輩から理不尽な言葉「くやしくて泣いて…」、若村麻由美が“気持ちを切り替えた”理由
俳優の若村麻由美（59）が、5日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深0：55）に出演。過去の先輩からかけられた理不尽な言葉を明かした。
【写真】「美人さんになりましたね」若村麻由美＆“娘”染野有来の2ショット
占い師から「プレッシャーや試練、苦言を言ってくれるような人とつながったほうが伸びる」「この言葉があったから今があるなとか」などと診断された。
それを受け若村は、10代を振り返り「演劇を志したときに最初に出会った宮崎恭子さん。仲代（達矢）さんの奥様なんですけど、演出もなさっていて、私にとっては演劇の母みたいな方」と語った。
「18歳のときに無名塾に入って、プロンプター（せりふ出し係）として選ばれて。自分としては精いっぱい働いてるつもりなんです。プロンプター以外の仕事もやっているつもりなんですけど…。でも年配のスタッフさんから『若い女の子を、宮崎さんと仲代さんはかわいがってて。あまり仕事をしていない』って言われて」と説明し、「もう私はくやしくて泣いてて…。でもがまんして黙ってたんです」と話した。
すると山崎さんが「麻由美は理不尽だと思ってるんでしょ？って。18歳なので『え、なんでわかったんだろう』って（笑）」と説明し、「世の中は理不尽なものなのよって」と言われたという。
その言葉を聞き「私はこんなにがんばってやってたのに、何でわかってくれないんだろうとか思ってたのが、スーって。そういうものなんだからしょうがないかって」と気持ちを切り替えたという。
さらに「大事だったのが、『明日朝いちばんにその人のところに行って、昨日はありがとうございましたって、先に自分からあいさつしなさい』って」と助言を受けたと説明。「翌朝一番で、（泣きはらした）パンパンの顔で『おはようございます！きょうもよろしくお願いします』ってあいさつに行ったら、その方がとってもびっくりした顔をして」と振り返り、「失敗したその後、どうするのかってね」としみじみと語った。
【写真】「美人さんになりましたね」若村麻由美＆“娘”染野有来の2ショット
占い師から「プレッシャーや試練、苦言を言ってくれるような人とつながったほうが伸びる」「この言葉があったから今があるなとか」などと診断された。
それを受け若村は、10代を振り返り「演劇を志したときに最初に出会った宮崎恭子さん。仲代（達矢）さんの奥様なんですけど、演出もなさっていて、私にとっては演劇の母みたいな方」と語った。
すると山崎さんが「麻由美は理不尽だと思ってるんでしょ？って。18歳なので『え、なんでわかったんだろう』って（笑）」と説明し、「世の中は理不尽なものなのよって」と言われたという。
その言葉を聞き「私はこんなにがんばってやってたのに、何でわかってくれないんだろうとか思ってたのが、スーって。そういうものなんだからしょうがないかって」と気持ちを切り替えたという。
さらに「大事だったのが、『明日朝いちばんにその人のところに行って、昨日はありがとうございましたって、先に自分からあいさつしなさい』って」と助言を受けたと説明。「翌朝一番で、（泣きはらした）パンパンの顔で『おはようございます！きょうもよろしくお願いします』ってあいさつに行ったら、その方がとってもびっくりした顔をして」と振り返り、「失敗したその後、どうするのかってね」としみじみと語った。