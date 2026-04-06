サンドウィッチマンとKis-My-Ft2による人気番組『10万円でできるかな』が、本日4月6日（月）からパワーアップ＆リニューアル。番組タイトルを『サンド＆キスマイの気になるマン』に改め、新たなスタートを切る。スタジオセットの装いも一新。今回スタジオには、唐沢寿明、土屋太鳳、永瀬廉ら超豪華ゲストも集結し、サンド＆キスマイとともに番組を華やかに盛り上げる。◆《行列のできる愛され飲食店》を大調査世の中の気になる疑問