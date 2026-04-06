『サンド＆キスマイの気になるマン』待望の初回放送！藤ヶ谷太輔が“人生初バイト”に挑戦

サンドウィッチマンとKis-My-Ft2による人気番組『10万円でできるかな』が、本日4月6日（月）からパワーアップ＆リニューアル。

番組タイトルを『サンド＆キスマイの気になるマン』に改め、新たなスタートを切る。

スタジオセットの装いも一新。

今回スタジオには、唐沢寿明、土屋太鳳、永瀬廉ら超豪華ゲストも集結し、サンド＆キスマイとともに番組を華やかに盛り上げる。

◆《行列のできる愛され飲食店》を大調査

世の中の気になる疑問を解決しながら、知られざる日本の魅力を再発見していく『気になるマン』。

番組では、キスマイ＆スタッフが足を使って“日本全国の気になること”を大調査。調査内容をもとに作成した唯一無二の面白＆教養クイズにサンド＆豪華ゲストが挑戦していく。

「気になる絶品グルメに気になる人物でお腹いっぱいSP」と題して放送される初回は、並んでまで食べたい《行列のできる愛され飲食店》を大調査。

食材の種類も太っ腹サービスも桁外れ、魅惑の「海鮮浜焼き」を提供する神奈川県・小田原漁港をはじめ、埼玉県川越市の「コスパも店の愛情も最強な町中華」、さらに、完食は命懸け!? 神奈川県横浜市の「デカ盛りステーキ店」が登場する。

◆藤ヶ谷太輔、大行列の町中華店で人生初のアルバイト！

今回は、キスマイの藤ヶ谷太輔が川越の愛され町中華店に潜入。人生初のアルバイトに挑戦しながら、気になる人気の秘密を探っていく。

しかも、今回働かせていただくのは多忙を極めるランチ営業時間。開店前から大行列、店内は準備にてんてこ舞いで…。

主に接客を担当することになったものの、「まったくノウハウを聞いていないのでヤバい…」と焦る藤ヶ谷。そんななか、約111品もあるメニューを把握する間もなく、店は開店。普通の町中華では聞き慣れない“謎メニュー”のオーダーが矢継ぎ早に舞い込むなか、藤ヶ谷からは「もうちょっと、ゆったりしたお店がよかった」と弱音も…。

しかし、それだけで終わらないのが藤ヶ谷。時間の経過とともに店員としての立ち回りもどんどんレベルアップし、常連客への取材も精力的に遂行。スタッフから提案された休憩もスパッと断り、4時間半ぶっ通しで働き続ける。

事務所の後輩・永瀬が「今、僕は気まずくなっていて…。僕は『休憩』と言われたら、喜んで休憩しますから」と漏らし、尊敬の眼差しで見入った藤ヶ谷の初バイトVTR。

さらにバイト終了時には、藤ヶ谷はもちろん、スタジオメンバーも胸を打たれた粋なサプライズも。心温まる渾身ロケに注目だ。

そして、スタジオで繰り広げられるクイズ合戦からも目が離せない。

唐沢＆土屋＆永瀬の豊かすぎる想像力が炸裂し、サンド&キスマイも思わず爆笑。まさかの珍解答が続出する。