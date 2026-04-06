【モデルプレス＝2026/04/06】声優の石原夏織が4月5日、自身のInstagramを更新。ハワイの街中でのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】32歳美人声優「眩しすぎる」ワキ全開のノースリーブ姿◆ 石原夏織、ノースリーブトップスから美肌際立つ石原は「ハワイのオフショット。行ってみたかったベトナム料理屋さんと迫力満点のウィルアミーアライズに行ってきたよ」とつづり、2月6日に発売された最新写真集『KALOHA』のオフショ