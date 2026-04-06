声優・石原夏織、ノースリーブ姿で素肌全開「眩しすぎる」「天使かな」と反響
【モデルプレス＝2026/04/06】声優の石原夏織が4月5日、自身のInstagramを更新。ハワイの街中でのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】32歳美人声優「眩しすぎる」ワキ全開のノースリーブ姿
石原は「ハワイのオフショット。行ってみたかったベトナム料理屋さんと迫力満点のウィルアミーアライズに行ってきたよ」とつづり、2月6日に発売された最新写真集『KALOHA』のオフショットを複数枚投稿。ライトブルーで編み素材のノースリーブトップスに白のデニムを合わせた爽やかなコーディネートを披露している。ノースリーブトップスからは美しい素肌やデコルテラインが覗いている。
この投稿にファンからは「夏っぽくて好き」「可愛くて目の保養」「眩しすぎる」「肌綺麗」「デコルテが美しい」「天使かな」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳美人声優「眩しすぎる」ワキ全開のノースリーブ姿
◆ 石原夏織、ノースリーブトップスから美肌際立つ
石原は「ハワイのオフショット。行ってみたかったベトナム料理屋さんと迫力満点のウィルアミーアライズに行ってきたよ」とつづり、2月6日に発売された最新写真集『KALOHA』のオフショットを複数枚投稿。ライトブルーで編み素材のノースリーブトップスに白のデニムを合わせた爽やかなコーディネートを披露している。ノースリーブトップスからは美しい素肌やデコルテラインが覗いている。
◆石原夏織の投稿に反響
この投稿にファンからは「夏っぽくて好き」「可愛くて目の保養」「眩しすぎる」「肌綺麗」「デコルテが美しい」「天使かな」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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